Zorgane: «Je n’ai pas mis beaucoup de buts comme ça»

Pour la première fois retenu dans le groupe et directement titularisé, en l’absence d’Ilaimaharitra, Adem Zorgane a vite trouvé le chemin des filets, après moins de 8 minutes de jeu. « Je suis très heureux de marquer lors de ma première prestation », souriait-il au terme de la partie. « C’est bien d’être décisif dès mes premières minutes, ça m’a donné confiance. Je n’ai pas mis beaucoup de buts sur des frappes puissantes comme celle-là dans ma carrière. Mais je dois dire que j’ai été mis dans de bonnes dispositions par mes équipiers. »

Et de nous donner ses premières impressions sur le championnat belge : « Par rapport au championnat d’Algérie, c’est beaucoup plus intense. Dans l’ensemble, je me suis bien senti physiquement même si les dernières minutes ont été très difficiles. Mais le coach a senti que j’étais capable de tenir 90 minutes et j’ai fait un gros travail avec le préparateur physique (NDLR : Fred Renotte), que je remercie de m’avoir remis en forme. »