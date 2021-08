L’exclusion justifiée de Boulenger a faussé la donne pour Seraing à Anderlecht

5,5 Dietsch : hormis dans le jeu au pied, on ne l’a pas vu durant la première heure de match. Réduits à 10, les Sérésiens ont ensuite concédé bien plus d’occasions. Un bel arrêt en fin de match devant Thelin, sans quoi l’addition aurait été plus salée.

5,5 Faye : le Sénégalais a tenu tête à Refaelov en première période, ne se laissant jamais dépasser. Replacé dans l’axe par la suite, il fut mis plus en difficulté par les nombreux appels de Raman entre lui et Sambu Mansoni.

6 Nadrani : il a une nouvelle fois fait preuve d’autorité en défense, tant dans les duels qu’en couverture. Mais à l’impossible, nul n’est tenu.