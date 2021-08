Ce Zirkzee-là va régaler Anderlecht

En une heure de temps, Joshua Zirkzee a fait étalage de l’ensemble de sa palette. Des déviations au travail de récupération en passant par ses compétences techniques remarquables dans les petits espaces et son jeu de tête intéressant, le nouveau venu a impressionné tout un chacun au Lotto Park. Si l’attaquant batave n’a pas eu la réussite avec lui (un but annulé pour une position de hors-jeu), cette première titularisation laisse augurer de très belles choses pour la suite des événements. Indéniablement, le public anderlechtois – pour qui le beau jeu demeure encore et toujours capital – risque de se régaler avec ce « gamin » de 20 ans. Tout comme l’ensemble du noyau de Vincent Kompany. « Il a très bien joué », remarquait l’entraîneur bruxellois. « Nous savions que c’est un joueur bourré de talent, car c’est impossible de jouer au Bayern Munich sans d’énormes qualités. Au-delà de ça, j’ai vraiment apprécié son travail défensif et ses nombreuses courses effectuées pour l’équipe. C’est ce que je retiens en priorité de son match.