Valentin Rongier montre sa blessure et répond à l’«imbécile» qui l’a touché avec un projectile (photo)

Deux personnes ont été interpellées après les jets de projectiles qui ont conduit à l’interruption du match Montpellier-Marseille, a indiqué dimanche soir à l’AFP la police montpelliéraine.

Le joueur de l’OM Valentin Rongier, remplaçant, a notamment été touché à la tête par une bouteille, au moment du but de Dimitri Payet qui a offert la victoire 3-2 aux Marseillais. « Valentin Rongier a eu une grosse coupure à la bouche et n’a pas pu entrer en jeu. On espère ne pas revoir ces gestes », a commenté après le match l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli.

Une blessure pas trop grave tout de même, mais impressionnante tout de même vu la photo publiée par le joueur sur Instagram. « Gros bisous au supporter montpelliérain qui m’a jeté la bouteille. Bonne nuit au poste, imbécile. Allez l’OM », a écrit le milieu de terrain.