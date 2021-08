Hausse des températures, multiplication des événements extrêmes...: voici le diagnostic accablant posé par le rapport du Giec

Hausse de la température terrestre, élévation du niveau de la mer, multiplication des « événements climatiques extrêmes »… L’état de santé de la planète et de son climat s’écrit au crayon rouge. Les chiffres et les pourcentages s’affolent. L’addition s’annonce salée.

Décryptage

La première partie du sixième rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est désormais connue. Elle conclut les débats des centaines d’experts issus des 195 pays des Nations unies qui se sont tenus du 26 juillet au 6 août. Elle consiste en une somme de données et d’analyses scientifiques les plus récentes en ce qui concerne les changements climatiques d’un point de vue géophysique. En 2022, deux autres opus consacrés à ses conséquences et aux mesures d’adaptation à prendre, puis aux mesures de réduction d’émissions de gaz à effet de serre seront également présentés.