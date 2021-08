Voyages: un week-end rouge attendu sur les routes européennes

Selon Touring, le vendredi est le meilleur jour pour les retours et le dimanche pour les départs.

Un trafic très dense est attendu ce week-end sur les routes européennes, tant dans le sens des départs que dans celui des retours, a annoncé lundi l’organisation de mobilité Touring. La journée de samedi est classée rouge dans toute l’Europe.

Dans le sud-est de la France, le vendredi sera orange dans le sens des départs et rouge dans celui des retours. Les autres régions de l’Hexagone se pareront d’orange. Samedi, les automobilistes verront rouge dans les deux sens de circulation et, ce, sur tout le territoire hexagonal à l’exception du nord et du centre. Le dimanche sera également chargé dans le sens des retours (orange) mais un peu moins pour les départs (jaune).