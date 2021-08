Biélorussie: quand les migrants deviennent des outils de représaille

Ceci n’est « pas une crise migratoire ». Si les Lituaniens et leurs pairs européens se le répètent depuis des semaines au sujet de la situation à la frontière entre la Lituanie (pays de l’UE) et la Biélorussie, ils n’en mesurent pas moins la gravité des faits. Ce petit pays de l’UE d’environ 2,8 millions d’habitants qui partage près de 500 km de frontière avec son voisin biélorusse n’avait pas l’habitude de flux migratoires importants : ils étaient 37 migrants à avoir franchi cette frontière en 2019, 74 en 2020. Cette année, ils sont déjà plus de 4.000 et les autorités lituaniennes estiment qu’ils pourraient être 10.000 d’ici la fin de l’été.