Krystsyna Tsimanouskaya, la sprinteuse biélorusse: «Je suis une athlète, je ne connais rien à la politique»

Les Jeux olympiques de Tokyo sont toujours en cours. En fait, vous auriez vous aussi dû participer à l’événement sportif. Aujourd’hui, cependant, c’est à Varsovie que nous vous retrouvons. Dans le contexte des événements en Biélorussie, vous étiez-vous préparée à ce qu’une telle chose puisse se produire ?

Absolument pas. Je n’avais pas prévu de venir en Pologne. J’ai souvent séjourné dans le pays en tant que touriste. Mais je n’aurais jamais cru que je prendrais si rapidement la décision d’émigrer ici, ou plutôt de fuir. J’avais d’autres projets pour l’avenir immédiat. Après mon retour de Tokyo, mon mari et moi voulions rendre visite à nos parents, voyager, nous consacrer à notre nouveau projet de fitness et nous inscrire à des cours de sport de niveau professionnel. Je suis encore sous le choc et je n’ai toujours pas compris ce qui se passe.