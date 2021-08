Quand j’étais footballeur et obligé de répondre aux exigences d’un entraîneur ou d’un dirigeant de club, je me suis toujours dit que je voulais devenir mon propre patron. » Tom De Sutter, l’ancien joueur d’Anderlecht et du Club de Bruges, a flairé le bon filon en s’intéressant au padel pour transformer son désir d’entreprendre dans le sport. « Il y a 10 ans, j’ai découvert cette activité en vacances et j’ai directement été convaincu par le potentiel de développement chez nous. »