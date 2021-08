Le padel va-t-il tuer le tennis?

Le padel s’installe durablement et très sûrement partout en Belgique. Les terrains ne cessent de sortir de terre et les joueurs se multiplient. Où s’arrêtera ce sport qui se joue à quatre ou (rarement) à deux sur un court encadré de vitres et de grillages? La padel va-t-il enterrer son grand frère, le tennis ?

Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis, il se joue à quatre sur un court plus petit, voire à deux sur un court encore plus petit, encadré de vitres et de grillages. - Pierre-Yves Thienpont.

Le padel, c’est le phénomène du moment dans le sport amateur. Pratiqué à quatre et en extérieur, il a profité des restrictions liées aux sports collectifs ou en intérieur pour se faire connaître, être testé, et approuvé. Reste, désormais, à transformer l’intérêt soudain dans la durée.

En Belgique francophone, « on estime le nombre de pratiquants à 15.000, soit environ quatre fois le nombre d’affiliés qui jouent dans nos compétitions. Depuis 2015, on enregistre chaque année une augmentation de 30 à 35 % des membres », explique Laurent Jeuniaux, coordinateur sportif pour la Association francophone de padel (AFPadel). De quoi faire de l’ombre au tennis, auquel il est souvent comparé, et le tuer dans les prochaines années ? La question est provocante, peut prêter à sourire mais ne fait pas rire grand monde au sein des organes de gestion des deux fédérations, à l’heure d’une procédure de conciliation engagée par l’Adeps après l’éclatement d’un conflit ouvert sur la répartition des subsides alloués par l’Association Francophone de Tennis (AFT) – désignée pour recevoir les moyens financiers des pouvoirs publics – entre le tennis et le padel. C’est même le silence absolu qui est exigé « pour laisser une chance à la procédure d’aboutir ». « On doit travailler dans l’intérêt des clubs », insiste André Stein, l’actuel président de l’AFT qui rendra son tablier dans les prochaines semaines.