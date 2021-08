La VUB fait une découverte importante dans la recherche sur le cancer du pancréas

Une équipe de chercheurs de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), de l’UZ Brussel et de scientifiques belges et étrangers, dirigée par le professeur Ilse Rooman de la VUB, a découvert, dans le pancréas de personnes en bonne santé, une cellule qui ressemble fortement aux cellules responsables des cancers du pancréas les plus agressifs, a annoncé lundi la VUB. Grâce à cette découverte, les chercheurs espèrent mieux comprendre le développement de ce dangereux cancer afin de mieux le détecter et le traiter.