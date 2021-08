La santé mentale des Belges au plus haut depuis l’été 2020

En moyenne, notre bien-être mental est à son plus haut niveau depuis l’été 2020 et se rapproche même du niveau de la dernière enquête belge sur la santé, datant de 2018.

La santé mentale du Belge moyen est à son plus haut niveau depuis l’été 2020, lors de la levée du premier confinement, confirment lundi les chercheurs à l’origine de la Grande étude corona, après un article de De Morgen. En outre, de plus en plus de gens se serrent la main ou embrassent des personnes extérieures à leur bulle sociale.

Depuis le début de la crise sanitaire, la grande étude corona de l’Université d’Anvers évalue, entre autres, le bien-être mental des Belges. Pour ce faire, les chercheurs se basent sur 12 questions portant notamment sur la concentration et le manque de sommeil, les sentiments de confiance, de déprime et d’estime de soi.