Thierry Neuville: «Je suis encore là pour un bon moment»

Le meilleur rallyman belge aborde la course de ce week-end avec sérénité. Comme la suite de sa carrière, du reste. A quelques heures d’entamer les reconnaissances de la manche belge du championnat du monde, le pilote Hyundai a évoqué son présent, son futur.

C’est ce mardi à 18 heures précises que les concurrents engagés au Ypres Rally Belgium enta-meront les reconnaissances. Un passage par les spéciales de Stavelot et Francorchamps avant de mettre le cap sur le Westhoek. Juste avant d’attaquer le travail spécifique à cette manche belge, Neuville nous a consacré un peu de son temps précieux.

Thierry, beaucoup de gens sont en vacances en ce moment. Pas vous, apparemment… ?

Non, en effet. Entre les rallyes d’Estonie (NDLR : 15/18 juillet) et d’Ypres ce week-end, je n’ai guère eu le temps de flâner. J’espère qu’avant l’Acropole, début septembre, j’aurai du temps à consacrer à ma petite famille. J’aimerais emmener ma compagne et notre fille Sarah (NDLR : 2 ans) au soleil pendant quelques jours.