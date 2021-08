Derrière le statut d’artiste, l’avenir de l’économie intermittente

Le 18 juillet, deux organisations syndicales (la CSC-Culture et la Setca-Culture) ont annoncé leur rejet de la proposition Working in the Arts (Wita). Il serait tentant de voir dans ces refus une protestation de principe liée au mode de concertation novateur choisi : le statut d’artiste est une matière fédérale, où la concertation est normalement paritaire (employeurs/syndicats). Or dans ce dossier du futur statut d’artiste, la concertation a d’abord été menée avec les fédérations culturelles, mode de concertation communautaire, avant de discuter avec les partenaires sociaux – ce qui semble reléguer les syndicats à une position secondaire.