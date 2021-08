Statut d’artiste: tous sont d’accord pour rester en alerte

ANALYSE

A vouloir une solution unique pour assurer demain la couverture sociale de tous les profils d’artistes – One size fits all – ce sont les personnes aux profils extrêmes et les plus fragiles, singulièrement les femmes, certaines catégories d’âge et les non-intermittents, qui pourraient faire les frais d’une réforme du statut d’artiste globalisante – c’est sa force – mais trop peu différenciée. Il est donc normal qu’à l’heure où se matérialisent les brouillons de texte légaux de cette réforme Working in the Arts (Le Soir de samedi), des groupes d’intérêt spécifiques fassent entendre leurs craintes.