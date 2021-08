Assassinat d’un prêtre en France: ouverture d’une enquête pour «homicide volontaire», Macron réagit

Emmanuel Macron et Jean Castex ont également suivi le dossier de près ces dernières heures.

Une enquête a été ouverte pour « homicide volontaire » après la mort d’un prêtre en Vendée, a annoncé lundi le vice-procureur de La Roche-Sur-Yon, Yannick Le Goater, lors d’une conférence de presse à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée). « Aucun mobile lié à un motif terroriste » n’apparaît dans cette affaire après le placement en garde à vue de l’homme qui s’est lui-même dénoncé lundi matin pour cet homicide, a précisé le magistrat.

Tandis que le président français, Emmanuel Macron a « suivi en temps réel » le dossier et a « exprimé toute sa sympathie » à sa communauté religieuse des Montfortains, alors que Jean Castex a fait part de son « profond effroi » et de sa « vive compassion », ont indiqué l’Elysée et Matignon à l’AFP.