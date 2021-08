Bourse de Bruxelles - Sofina chute au sein d'un BEL 20 prudent et partagé

Avec Ackermans (147,40) et Aedifica (123,90), inchangées, onze de ses éléments restaient en hausse alors qu'il était freiné par la chute de 4,61 pc de Sofina (385,00) due à un conseil de vente. Galapagos (50,72) pesait également mais ne perdait plus que 1,42 pc, arGEN-X (270,10) remontant par contre de 2,70 pc en compagnie de Solvay (115,25) et UCB (95,32), positives de 0,17 et 1,47 pc. AB InBev (51,81) et KBC (71,36) valaient 1,30 et 0,06 pc de moins que vendredi, Ageas (46,42) gagnant 0,83 pc. Aperam (52,74) cédait 0,34 pc alors que Umicore (57,36) avait porté son avance à 1,96 pc, Elia (101,70) et Melexis (99,85) s'appréciant de 0,79 et 0,25 pc. Proximus (17,58) et Telenet (31,74) gagnaient 1,12 et 1,02 pc, Orange Belgium (19,92) progressant par ailleurs de 0,81 pc tandis que Bpost (8,70) abandonnait 2,85 pc.