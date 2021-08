Climat: les manchots empereurs menacés par la fonte des glaces

Le rapport du Giec est formel. Au rythme actuel, il sera impossible de limiter la hausse des températures globales à 1,5ºC d’ici 2050. Ce réchauffement rapide entraîne avec lui nombre d’événements extrêmes et une fonte accélérée de la glace des pôles. A l’image des ours polaires au nord de la planète, les manchots empereurs du pôle sud font partie des premières victimes de cette fonte. Selon une étude récente publiée dans la revue scientifique Global Change Biology, la population de manchots pourrait chuter de 50 % d’ici 2050. « On observe déjà un déclin. Dans la péninsule antarctique, une colonie entière a déjà disparu. », explique Christophe Barbrau, l’un des auteurs de l’étude et chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France. L’étude pointe du doigt le recul de la glace de mer. « La banquise est le territoire de reproduction des manchots, si la glace fond, ils manquent de territoire et aussi de nourriture.