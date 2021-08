Coronavirus: la Région wallonne ferme la plupart de ses centres de vaccination

La Wallonie fermera fin août la majeure partie de ses centres de vaccination contre le coronavirus n’en maintenant que seize ouverts jusqu’en septembre, voire octobre, a annoncé lundi la délégation générale Covid-19 de la Région.

La Région Wallonne a désormais vacciné respectivement 79% et 75% de ses citoyens âgés de 18 ans et plus en première dose et en vaccination complète. Plus de la moitié des 12 à 17 ans ont également reçu leur première dose de vaccin.

«Un exploit pour les équipes sur le terrain, qui n’ont pas compté leurs heures et ont fait preuve d’une motivation sans faille», a souligné la délégation générale Covid-19 dans un communiqué annonçant une adaptation de son nombre de centres de vaccination pour la rentrée à partir de septembre, tout en maintenant «une offre de vaccination suffisante».