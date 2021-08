Pierre-Olivier Beckers, président du COIB: «La Belgique a le potentiel pour conquérir une dizaine de médailles»

Le président du COIB Pierre-Olivier Beckers achève sept années de mandat sur « la plus belle performance d’ensemble de la Belgique depuis les Jeux de 1920 à Anvers » : 7 médailles et 26 tops 8 qui lui permettent de partir serein.

Il y avait de l’émotion dans la voix et dans les yeux de Pierre-Olivier Beckers au moment de conclure la traditionnelle conférence de presse de fin d’olympiade pour le Team Belgium. Celle-ci était différente de celles menées à Pékin, Londres et Rio pour le président du COIB, puisque, pour reprendre ses propres termes, il « rendra son tablier » dans trente-trois jours. « Un passage de témoin que je ferai avec beaucoup de sérénité, car il y a un temps pour chacun et pour chaque chose. Le sport belge est en bonne santé, en tout cas meilleure qu’en 2004, quand j’ai repris cette présidence. J’ai été entouré par une équipe extraordinaire au sein de laquelle j’ai senti beaucoup de solidarité ; j’ai vu des athlètes souffrir et j’ai souffert avec eux ; j’ai aussi vu des athlètes grandir, avec au bout du chemin, notre plus belle performance depuis les Jeux de 1920. J’espère que celle-ci va redonner le moral et rendre fier notre pays.