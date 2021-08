Gaume Jazz, dimanche: la classe de David Linx, le bonheur de Margaux Vranken

Il y avait encore plein de monde, dimanche près de minuit sous le grand chapiteau du Gaume Jazz, pour applaudir Majid Bekkas et son Magic Spirit Quartet. Etonnamment d’ailleurs parce que, le plus souvent, les festivals s’échinent à organiser des concerts encore tard le dimanche soir alors que nombreux sont les festivaliers repartis chez eux. Peut-être devrait-on limiter le dernier concert du dimanche à 19 h ou 20 h ? Mais la question ne s’est pas réellement posée ici : le public était nombreux et enjoué par la musique du magique Majid, lui au guembri, à l’oud, à la guitare et à la voix, Goran Kajfes à la trompette pleine d’effets, Jesper Nordenström au piano, au Fender Rhodes et au Moog, et Stefan Pasborg aux percussions. Une combinaison de notes orientales et d’effets électroniques qui a surpris et enthousiasmé. Une belle clôture pour un festival qui nous a offert son plein d’émotions et de bonheurs. Avec Aka Moon, Eric Legnini, Diederik Wissels et Ana Rocha, Emile Parisien et Vincent Peirani, etc.