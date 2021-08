SC Charleroi: Adem Zorgane a déjà laissé sa carte de visite

Présenté par Mehdi Bayat comme un grand joueur en devenir, Adem Zorgane n’a pas manqué ses grands débuts en D1A. Auteur de l’ouverture du score, il a montré qu’il allait offrir de nombreuses possibilités à Edward Still.

Convoité par certains grands d’Europe parmi lesquels Marseille et Leipzig, Adem Zorgane a finalement fait ses débuts européens sous le maillot du Sporting de Charleroi ce dimanche à OHL. « Il y a quelques années, Charleroi n’aurait jamais pu recruter un tel joueur », expliquait Mehdi Bayat lors du stage de préparation aux Pays-Bas alors que le milieu algérien avait déjà paraphé son contrat avec le matricule 22, mais qu’il était toujours bloqué en Algérie par les formalités administratives, renforcées par la crise sanitaire. Alors que des discussions avaient déjà commencé il y a un an entre les différentes parties, la venue d’Adem Zorgane en Belgique était alors illusoire pour les Carolos. Toutefois, les plus grosses écuries européennes ne se voyaient pas aligner les 7 ou 8 millions demandés par les dirigeants du Paradou pour un joueur qui n’avait encore rien prouvé en dehors d’Algérie.