Le Standard sait ce qui lui manque pour rivaliser avec les meilleurs

Sans animosité mais sans y aller par quatre chemins non plus, Mbaye Leye a envoyé un petit message à la direction du Standard dimanche à l’issue de la lourde défaite subie contre l’Antwerp de Michael Frey (2-5). Son équipe a besoin de renforts pour pouvoir s’inscrire sur la durée et résister à des effectifs bien plus étoffés dans ce championnat. « Nous savons ce dont nous avons besoin en interne, nous sommes sur la même longueur d’onde avec Bruno (Venanzi), Alexandre (Grosjean) et Benja (Nicaise). Nous avons perdu deux bons joueurs (Vanheusden et Balikwisha) et nous sommes en cela plus faibles que la saison passée, il ne faut pas l’oublier. » Un constat amer mais assez lucide de la part du T1 qui continue de croire à l’arrivée de renforts, mais qui comprend aussi que la situation financière du club ne permet pas de faire des folies. La même situation qui a contribué à la concrétisation de son projet la saison dernière, celui de devenir coach dans une D1 qu’il a finalement quittée il y a peu en tant que joueur.