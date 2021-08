Barres de céréales, glaces...: pourquoi des dizaines de produits alimentaires ont été rappelés par l'Afsca

Depuis plusieurs semaines, les rappels de denrées s’enchaînent pour préserver la santé à long terme des consommateurs. En cause : un fongicide banni au sein de l’Union européenne.

Dans de nombreux supermarchés, le personnel s’active à retirer des références dont la composition n’est plus en phase avec la législation européenne sur la sécurité alimentaire. - Belga

Des crèmes glacées, des barres de céréales, des compléments alimentaires, des fromages à tartiner… Ces dernières semaines, ce sont des dizaines de denrées qui ont fait l’objet d’un rappel de la part de leur fabricant ou de leur distributeur, retraits du marché notifiés à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et relayés par celle-ci. Tous ces aliments ont pour point commun de contenir des traces d’oxyde d’éthylène. Utilisée comme fongicide, cette substance peut présenter un risque pour la santé – elle est cancérigène – si elle est ingérée à répétition durant une longue période. Tant et si bien que l’Union européenne a décidé de la bannir purement et simplement.