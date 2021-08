Encore un record de précocité pour Jannik Sinner

En remportant le Citi Open de Washington face à Mackenzie McDonald, 78e mondial (7-5, 4-6, 7-5), Jannik Sinner (ATP 24) a ajouté un troisième titre à son palmarès après Sofia en 2020 et Melbourne en début d’année 2021. Surtout, il est devenu, à 19 ans, 11 mois et 357 jours, donc, le plus jeune joueur à décrocher un titre ATP 500 depuis la création de la catégorie, en 2009, effaçant le précédent record détenu par Alexander Zverev depuis son sacre à… Washington, déjà, en 2017, alors qu’il avait à peine 20 ans et 101 jours. La capitale américaine semble d’ailleurs inspirer les jeunes talents, la troisième place des vainqueurs les plus précoces en ATP 500 étant détenue par Juan Martin Del Potro, titré en 2008 à 20 ans et 314 jours.