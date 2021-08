Les cavaliers de retour en Belgique après les JO: «Nous dédions cette médaille de bronze à la nation»

Nous dédions notre médaille de bronze à toute la nation», a déclaré Pieter Devos au Sheraton Hotel Brussels Airlines, lundi dans la foulée de leur retour en Belgique.

Devos faisait référence au travail effectué par les éleveurs, les propriétaires, la fédération, les entraîneurs, les coaches et au groupe d’équipiers devenus des amis au cours des dernières décennies. «Grâce aux efforts de tant de personnes, nous avons pu écrire l’histoire du saut à Tokyo.»

«Nous devons prester au plus haut niveau toutes les semaines mais les JO, c’est une dimension complètement différente», a encore nuancé Pieter Devos. «Les Jeux, c’est tellement demandeur mentalement. On ne peut pas s’en rendre compte sans en avoir fait l’expérience. J’ai envie de me reposer mais je dois déjà me remettre en selle le weekend prochain pour le Global Champions Tour à Londres.»