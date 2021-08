Romelu Lukaku en passe de rejoindre Chelsea: des supporters de l’Inter dégradent une fresque à son effigie (photos)

Romelu Lukaku est sur le point de quitter l’Inter Milan après deux saisons et un titre de champion d’Italie. Le Diable rouge va en effet rejoindre son ancien club de Chelsea pour 1150 millions d’euros, une offre que le club italien, en difficultés financières, peut difficilement refuser. Malgré l’assurance que l’attaquant belge serait au centre du projet Nerazzurri et son désir affiché de rester, le voilà donc parti et ce revirement de situation est loin d’être apprécié par les supporters.

À Milan près de San Siro, une fresque murale représentant Lukaku a été dégradée, avec notamment la phrase « Cher Milan, de rien » qui a été masquée. La Gazzetta dello Sport annonce même que cette fresque est amenée à être entièrement effacée. Des supporters ont également brandi une banderole avec un message très clair : « Vous nous avez tous cassé les c***** ».