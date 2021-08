Coronavirus: les centres de vaccination ferment petit à petit

Le centre de vaccination du Heysel a fermé ses portes ce lundi soir, après presque six mois d’activité, a indiqué Fatima Boudjaoui, porte-parole pour la Cocom (Commission communautaire commune). Elle explique que cela traduit une « évolution dans la campagne de vaccination ». Cinq autres centres de vaccination bruxellois fermeront aussi d’ici fin août.

Le centre du Heysel avait ouvert le 15 février dernier. Plus de 255.000 doses de vaccin y ont été distribuées et plus de 134.000 personnes y ont été vaccinées.

Le centre de l’hôpital militaire fermera le 15 août pour le grand public, mais restera ouvert les mardis et jeudis pour les Belges venant de l’étranger ainsi que pour d’autres groupes spécifiques. Le centre de vaccination situé à Uccle fermera le 27 août, celui d’Anderlecht le 28 août et ceux de Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek le 31 août.