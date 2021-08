Kiri, glaces M&M’s: la liste des produits rappelés par l’Afsca

Sur son site internet, l’Afsca a publié une page dédiée aux rappels de produits motivés par la présence d’oxyde d’éthylène. Celle-ci démarre au 29 juin dernier et sera complétée au fur et à mesure des rappels. Ces derniers concernent principalement des glaces, comme les Snickers, Twix, Bounty et M&M’s glacés produites par Mars, différentes références en marque propre de Carrefour, Delhaize et Cora ou encore les Ice Paws Paw Patrol de la marque Zagazoe.

Autres denrées concernées : des fromages à tartiner, comme celui de Kiri (150 et 200 g). Sont également ciblées des barres de céréales comme les Barra croccante bio arachidi sesamo e friso (30 g) et al sesamo (30 g) estampillées Savea. On notera que les épices sont aussi en cause, comme le Madras curry spice paste de la marque Asian Home Gourmet ou le Poivre noir de Malabar de Terre Exotique.