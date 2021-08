Le PSG officialise l'arrivée de Lionel Messi

Messi, c’est Paris : la superstar argentine a atterri mardi après-midi à Paris, où des centaines de supporters ont réservé à l’aéroport un accueil royal au futur joueur du Paris SG, qui doit emmener le club dans une nouvelle dimension sportive et économique.

À son arrivée à l’aéroport du Bourget, le joueur, vêtu d’un tee-shirt « Ici, c’est Paris », a salué depuis une fenêtre des fans qui l’acclamaient.

L’avion le transportant avec sa famille a atterri vers 15h30.

Au même moment, le PSG a publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l’attaquant, comme ses six Ballons d’or et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé. Ce détail n’est pas anodin, le Français étant toujours en train de négocier une prolongation de son contrat.