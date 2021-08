La chaleur du bois s’invite en vacances

Les Cabanes de Rensiwez, le Domaine de Chevetogne ou, plus récemment, l’écoparc Your Nature ont donné le ton : désormais, les infrastructures touristiques se déclinent de plus en plus souvent en bois. Une tendance lourde en cette époque de crise écologique où les vacanciers privilégient l’authenticité d’un hébergement qui fait la part belle à un matériau naturel, durable et renouvelable.