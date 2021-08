Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, au sujet de Romelu Lukaku: «Le genre de profil que nous recherchons»

Alors que Romelu Lukaku est plus proche que jamais de s’engager avec Chelsea, Thomas Tuchel s’est exprimé au sujet des besoins de son club en matière de joueur et le profil dressé, celui d’Olivier Giroud qui est parti à l’AC Milan en l’occurrence, correspond parfaitement à celui du Diable rouge.

« Il aimait jouer dos au but, garder la balle et créer des espaces pour Timo Werner, Kai Havertz ou Christian Pulisic qui adoraient jouer autour de lui », a expliqué le coach de Chelsea à Sky Sport. « C’est le genre de profil qu’on a plus dans l’équipe actuellement, mais que nous recherchons. Si c’est possible de signer un joueur avec ce profil, nous le ferons sinon nous trouverons une autre solution. Mais nous devons montrer du respect envers les autres clubs et ne pas évoquer de noms »