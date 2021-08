Marc Coucke et Bart Versluys acquièrent l'hôtel "La Réserve" à Knokke (2)

L'entrepreneur Marc Coucke et Bart Versluys, patron du groupe de construction Versluys, rachètent l'hôtel "La Réserve" à Knokke, ont-ils annoncé mardi au cours d'une conférence de presse sur place avec l'actuel propriétaire Eddy Walravens. Ce dernier conservera la gestion de l'établissement.

Marc Coucke et Bart Versluys souhaitent donner un second souffle à l'endroit et prévoient d'injecter 7 millions d'euros dans le bâtiment. Les investisseurs espèrent ainsi que l'hôtel passera de 4 à 5 étoiles à moyen terme.

"La Réserve est aujourd'hui un hôtel iconique de Knokke. C'est une histoire de continuité et de renouvellement. Continuité car l'hôtel est très bien géré par l'équipe d'Eddy Walravens, à laquelle nous maintenons notre confiance. Il y a aussi un aspect novateur. L'horeca a été sous pression ces derniers temps, mais tout le monde perçoit un nouvel élan actuellement et nous souhaitons donner à cet hôtel une autre dimension en termes de qualité et d'expérience", a commenté Marc Coucke.

Ce dernier n'a pas manqué de rappeler qu'il détenait également le Sanglier des Ardennes à Durbuy. "C'est l'un des rares hôtels 5 étoiles de Wallonie et nous savons donc qu'il faut répondre à une checklist précise."

"Cela va de l'air conditionné à la présence de portiers, et de bon nombre d'autres détails", éclaire le gérant actuel Eddy Walravens.