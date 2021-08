«Passion simple» Un exercice de style

« À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne chez moi. Tout de lui m’a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix… » En adaptant le roman d’Annie Ernaux, Danielle Arbid trouve comment rendre visuelle l’écriture blanche de l’écrivain et donne corps à la passion entre une universitaire divorcée (Laetitia Dosch) et un diplomate russe (Sergei Polunin, pas très charismatique). Avec une caméra mobile, elle filme l’impatience des corps, l’attente, l’ivresse, le vide, une absence à soi et présence à lui. Tout est centré sur Laetitia Dosch qui tombe toutes les barrières, se met hors du temps et apporte sa singularité à cette histoire obsessionnelle. Les scènes se répètent mais filmées tel un exercice de style, cela gomme tout voyeurisme. La passion est simple et dévorante.