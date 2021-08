«Gunda» L’Homme et la nature

Documentaire de Victor Kossakovsky, sans dialogue, sans sous-titres, 93 mn.

Né à Leningrad au début des années 1960, Viktor Kossakovski est un réalisateur aux propositions fortes et singulières, loin des conventions. La dramaturgie est singulière, l’œuvre exigeante. Et profondément humaine. On lui doit notamment ¡Vivan las Antipodas !, présenté à Venise, où Kossakovsky a filmé huit antipodes autour du monde : Chine et Argentine, Espagne et Nouvelle-Zélande, Chili et Russie, Botswana et Hawaï.

Un travail dans lequel s’inscrit Gunda, documentaire présenté à Berlin, qui compte Joaquin Phoenix parmi ses producteurs exécutifs, et qui a reçu les louanges de cinéastes comme Alfonso Cuaron, Gus Van Sant, Pawel Pawlikowski, Lynne Ramsay et Paul Thomas Anderson.