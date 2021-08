«I care a lot» Le bien des aînés

De J Blakeson, avec Rosamund Pike, Eiza Gonzalez, Diane Wiest, Peter Dinklage, 118 min.

Les affaires de Marla Grayson (l’excellente Rosamund Pike, récompensée d’un Golden Globe) tournent plutôt pas mal. « Prendre soin des gens est mon travail », assure-t-elle, spécialisée qu’elle est dans la tutelle légale de vieilles personnes. En réalité, aidée par l’un ou l’autre comparse dont un médecin peu regardant, elle leur fait croire qu’elles ne sont plus aptes à vivre seules, s’arrange pour les placer et dispose ensuite de leurs biens. Jusqu’au jour où la dame sur laquelle elle a jeté son dévolu (parce que « dans le monde, il n’y a que des prédateurs et des proies »), s’avère être liée à une mafia de l’Est. Et toute p… de lionne que croit être Marla, ça ne va cette fois pas être aussi facile que d’habitude !