Voilà sans doute l’un des objets cinématographiques non identifiés de l’été. De ceux qu’on ne peut voir qu’en Belgique ou presque.

De David Mützenmacher et Gaetan Liekens, avec Wim Willaert, Vanessa Guide, Laurence Oltuski, Jason Chicandier, Tom Audenaert, Mourade Zeguendi, Kody Kim, 80 mn.

Comédie complètement folle présentée notamment au Festival de Groland, Music Hole veut s’inscrire dans la lignée de Dikkenek, à coup de grosses blagues potaches, saupoudrées d’un bon vieil accent (de Charleroi ou de Liège, on ne sait pas trop), et de situations plus invraisemblables les unes que les autres.