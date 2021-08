Le Real Madrid engage des poursuites judiciaires contre le président de la Liga et CVC

Le Real Madrid a engagé « des poursuites civiles et pénales » contre le président de la Liga Javier Tebas, le président du fonds d’investissement CVC Javier de Jaime Guijarro et le fonds d’investissement CVC. Le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard l’a annoncé mardi.

Le Real a décidé d’entreprendre cette action en justice après que la Liga a scellé mercredi dernier un accord avec le fonds CVC, géant de l’investissement basé au Luxembourg, pour vendre 10 % de son capital pour 2,7 milliards d’euros.

Une nouvelle société va être créée dans laquelle LaLiga va transférer toutes ses activités et dont CVC détiendra « une participation minoritaire d’environ 10 % ». La Liga conservera en revanche la gestion des droits TV.