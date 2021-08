Avec 23 artistes – pas que belges – présents, le Ronquières Festival aura belle allure ces 14 et 15 août.

La programmation des festivals de l’été 2021 restera la plus belle partie de jonglerie et de casse-tête chinois de l’histoire. Tous ont dû, en quelques semaines, faire ce qui d’habitude prend des mois, voire une année. Annuler ou reporter ? Réduire, tenter le tout pour le tout ou jeter l’éponge ? Prier la Vierge Marie ou jouer la carte assurance avec les artistes belges devant un public masqué, assis, distancié… ou non ?