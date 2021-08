L’Allemagne tourne la page Merkel (4/5): Angela la stratège

La chancelière allemande, classée dix fois « femme la plus puissante du monde » par le magazine « Forbes », est une fine stratège politique et même une assassine. - EPA

Portrait

Pendant longtemps, les hommes politiques autour d’elle lui ont prêté un air de ne pas y toucher. Angela Merkel, femme puissante dans un monde masculin, a vécu sa carrière avec les stéréotypes machistes et ceux d’une Allemande de l’Est un peu maladroite. En cet été 2021, elle s’apprête à lâcher les rênes de l’Allemagne (et de l’Europe), après avoir épuisé de nombreux dirigeants masculins. Voire avoir mis fin à la carrière de certains d’entre eux. La chancelière allemande, classée dix fois « femme la plus puissante du monde » par le magazine Forbes, est une fine stratège politique et même une assassine.