Baptême de l’art: sur les planches, mais au bois avec le festival Théâtres Nomades

Pendant 13 ans, il a planté sa tente au Parc de Bruxelles. Annulé l’été dernier en raison de la crise sanitaire, ce festival des arts de la rue organisé par la Compagnie des Nouveaux Disparus a choisi, pour son édition 2021, de hanter désormais le Bois de la Cambre. Durant quatre jours, fin août, c’est un véritable village nomade qui s’ouvrira aux visiteurs, leur proposant des spectacles de cirque, de danse ou de marionnettes, du théâtre, du théâtre d’objets, des concerts et des contes…

Une programmation pour rire et émouvoir, oui mais une programmation engagée surtout, démarche qui, comme le durable et l’accessibilité, reste une priorité pour les Nouveaux Disparus. Un exemple : plus d’un tiers des créations sont sans parole, histoire d’attirer les festivaliers qui ne maîtrisent pas forcément le français ou le néerlandais.