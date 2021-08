Messi à Paris: pourquoi le PSG n’est pas menacé par le fair-play financier?

Lionel Messi est désormais parisien. Le PSG poursuit son impressionnant mercato mais n’est pour le moment pas menacé par le fair-play financier.

Régulièrement abrégé en FPF, il s’agit d’une règle lancée en 2010 par l’UEFA qui vise à « améliorer la santé financière générale du football interclubs européen ». Concrètement depuis l’application de cette règle en 2011, les clubs qui participent aux compétitions européennes doivent prouver plusieurs choses auprès de l’UEFA. Tout d’abord, prouver que le club n’a pas d’arriérés de paiement envers d’autres clubs ou envers leur joueur et les administrations fiscales. De plus, les clubs ne doivent pas dépenser plus d’argent que ce qu’ils gagnent.