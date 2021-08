Amber Weekes «Round Midnight Re-Imaginated»

La chanteuse propose un disque d’hommage au New York de ses parents et de son enfance.

Amber Inn Records

La chanteuse Amber Weekes se souvient des histoires que son père lui racontait à propos du quartier de Sugar Hill à Harlem et de la cafèt que ses parents possédaient, la Weekes Luncheonette, qui comptait comme clients Duke Ellington, Billy Strayhorn, Harry Belafonte, Lena Horne, Sarah Vaughan ou Sidney Poitier, qui eut une aventure avec sa tante Dolores. C’est un disque d’hommage au New York de ses parents et de son enfance. Un album commercial avec big band et violons, mais écoutez la voix de Weekes, la trompette de Scott Steen, la guitare de Phil Upchurch, c’est du jazz cool, légèrement swing, un peu édulcoré à la Frank Sinatra ou Julie London, des reprises bien orchestrées d’Oscar Brown Jr, Gershwin, Rogers & Hart, Arlen et Mercer, Youmans, Monk. Et si ça ne casse pas la baraque, c’est quand même bien agréable à entendre.