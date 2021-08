Afghanistan: le tandem Russie-Turquie prêt à combler le vide laissé par les Occidentaux

Les président turc et russe, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, lors d’un entretien à Moscou, en mars 2020: le changement des rapports de force en Afghanistan est un aimant pour Ankara comme pour Moscou. - Reuters

Après avoir chassé les Occidentaux de Syrie, de Libye et du Haut-Karabakh, la Turquie et la Russie, main dans la main, s’apprêtent à prendre la place des États-Unis à Kaboul. Alors que les Américains se retirent d’Afghanistan après une guerre de vingt ans, et avec eux les autres forces de l’Otan, laissant le terrain aux talibans qui progressent à grande vitesse, la Turquie a proposé à Washington d’assurer la sécurité de l’aéroport de la capitale. « Qui tient l’aéroport tient la ville », commente un officier général français.