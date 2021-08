Lara Rosseel: «Raconter des histoires»

Les projets « curated by » demandés par le Jazz Middelheim à Samuel Ber, Toine Thys et Lara Rosseel ne se feront pas, on vous l’explique ci-dessus. La contrebassiste est déçue, évidemment. Mais heureuse en même temps parce qu’elle jouera avec son Lara Rosseel Band sur la grande scène du festival pendant une heure. « On sera neuf sur scène, raconte-t-elle. Et on jouera des morceaux de l’album De Grote Vrouw, paru l’année passée, et du nouvel album qui sortira en février ou en mars 2022. On ne jouera pas tout à neuf, parfois en duo, parfois en quintet, parfois en solo, et parfois tout le monde à la fois. »