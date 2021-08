Toine Thys «Overseas prend son envol»

La suppression du Club Stage et donc de mon programme avec plusieurs groupes, c’est évidemment une mauvaise nouvelle, réagit le saxophoniste Toine Thys. Mais nous avons appris à relativiser les bonnes et les mauvaises nouvelles. On est déçu de ne pas pouvoir pousser les nouveaux albums, mais on jouera avec Overseas sur la grande scène. »

Toine a dû choisir. Ce n’est pas qu’il a opté pour son groupe préféré : il n’en a pas. Il a simplement fait le choix le plus sensé, dit-il. Parce qu’il exige une plus grande logistique et que tout était déjà arrangé. Ses musiciens viennent en effet de cinq pays et tout le monde pouvait être là : Ihab Radwan (oud) vient de Genève, Ze Luis Nascimento (percussions) de Barcelone, Annemie Osbourne (violoncelle) du Luxembourg, Harmen Fraanje (piano) d’Amsterdam et Toine Thys (saxophone, clarinette basse) de Bruxelles. Et tout le monde est content d’être là et de jouer. Enfin !