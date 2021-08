Quel futur pour PointCulture?

Avec une équipe désormais réduite, PointCulture a déposé un plan pluriannuel qui valorise les collections de l’ex-Médiathèque et l’articule plus étroitement aux bibliothèques.

Que va devenir PointCulture (ex-Médiathèque) à partir de janvier 2022 ?

Après une reconversion parfois hésitante en 2019, puis une traversée de la pandémie inévitablement problématique, l’association a mené cette année, durant plusieurs mois, un dialogue en interne et en externe afin de dessiner son avenir pour 2022 et les années suivantes. Ce travail a porté ses fruits : au 30 juin, PointCulture déposait une demande de contrat-programme, élaborée avec l’aide de services du gouvernement et de membres du cabinet de la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo). Il s’agirait, si on en croit la ministre qui s’exprimait à la mi-juillet devant le parlement, d’un « plan de reconversion d’ampleur inédite en Fédération Wallonie-Bruxelles ». Après consultations venant à échéance à la mi-septembre, une décision de la ministre est attendue pour l’automne.