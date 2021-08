Justin Taylor: «La découverte me porte»

Artiste associé aux Festivals de Wallonie, le claveciniste et pianiste Justin Taylor y déploie une large palette de répertoires et de propositions musicales. Toujours avec une volonté de découverte et de rencontre avec le public.

«Avec le clavecin, il y avait un côté physique. Je crois que c’est ça qui m’a plu dès le début et qui me plaît toujours.»

entretien

Devenu ces dernières années une des personnalités incontournables de la musique ancienne, Justin Taylor, 29 ans seulement, dessine un parcours sans faute. Formé au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (en clavecin avec Olivier Baumont et Blandine Rannou et en piano avec Roger Muraro), cet artiste passionné et humble connaît une ascension fulgurante depuis sa victoire en 2015 au prestigieux concours de Bruges. Depuis, il a participé à une dizaine d’enregistrements, notamment avec le Consort, ensemble qu’il a co-fondé. Il est cette année artiste associé aux Festivals de Wallonie.