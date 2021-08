Un festival littéraire au fort accent belge en Haute-Provence

Littérature Passion Haute-Provence accueille, de ce jeudi 12 au samedi 14, Jonathan Coe, Maylis de Kerangal, Cécile Curiol, Laure Adler et les Belges Vinciane Despret et Stefan Hertmans. Pour rendre les livres vivants.

Cela se passe à Banon, dans les Alpes de Haute-Provence, et à Viens, dans le Vaucluse. A Banon, 1.000 habitants, il y a la fameuse librairie Le Bleuet, ouverte 365 jours par an, abritant des centaines de milliers de titres. A Viens, 650 habitants, il y a le domaine Les Davids, ses terroirs, ses vins, ses hameaux. C’est dans ces deux bourgs ruraux, haut perchés, que se déroule ce festival littéraire particulier. Marc Gaucherand en est une des chevilles ouvrières. Avec sa femme Isabelle, il a repris la librairie en octobre 2016, lui qui était dans l’enseignement et elle dans le secteur de la santé, à Lyon. Un défi.