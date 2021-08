Coronavirus: la pression autour de la vaccination obligatoire des soignants s’intensifie

Côté politique, on continue de plaider pour la sensibilisation à la vaccination auprès du corps médical. En Wallonie, 7.000 soignants ont encore franchi le pas ces dernières semaines. Mais l’appel des fédérations professionnelles est de plus en plus fort.

Ce sera assurément l’un des gros dossiers sur la table de la conférence interministérielle de la santé pour la rentrée : la vaccination obligatoire des soignants et plus largement encore du personnel travaillant dans les institutions de soins. Instaurée dans plusieurs pays européens comme la France, l’Italie ou la Grèce, cette vaccination obligatoire des soignants fait également l’objet de débats en Belgique. Il y a quelques jours encore, c’est la fédération des CPAS qui s’est positionnée officiellement sur le sujet en plaidant pour « une vaccination obligatoire de toutes personnes qui travaillent en maison de repos et qui sont en contact avec les résidants ». Et la fédération des CPAS d’ajouter : « Cela vise donc tant le personnel de soins que le personnel “non soins”, tant le personnel contractuel ou statutaire que les prestataires externes (coiffeurs, pédicures, kinésithérapeutes…).